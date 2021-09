Powiat limanowski. Uczniowie wracają do szkół. Jest radość i obawa

Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja w szkołach powiatu limanowskiego. Ich dyrektorzy zgodnie przyznają, że otrzymali stosowne wytyczne z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nauczyciele chcą pracować w szkołach, ale dodają, że jeśli będzie taka konieczność, są przygotowani na inne rozwiązania.

- Wiemy jak funkcjonować, znamy wytyczne. W naszej szkole młodsze klasy zaczynają zajęcia o godzinie 7.50, zaś te starsze przychodzą na 8. Nie spotykają się ze sobą w jednym czasie. Każda klasa ma też przypisaną własną salę. We wspólnych pomieszczeniach trzeba nosić maseczki. Przekazaliśmy te informacje uczniom. Jeśli rodzic uzna, że jego dziecko również w klasie ma nosić maseczkę, będziemy to szanować – mówi Anna Górska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej.

Nasza rozmówczyni ma nadzieję, że nowy rok szkolny będzie lepszy od tego minionego. – Wierzymy, że dzieciaki dłużej pobędą w szkole. Zwłaszcza ci młodsi uczniowie cieszą się z powrotu na spotkania z rówieśnikami. My, nauczyciele również chcemy uczyć w szkole, nie zdalnie. Oczywiście grono pedagogiczne jest w razie czego przygotowane do nauki zdalnej. Pracowaliśmy już z dziennikiem elektronicznym, na platformie. Mamy ogromną halę sportową, boisko. Dysponujemy dobrą bazą. Chcemy być w szkole, ale zdajemy sobie sprawę, że zdalna nauka jest możliwa... Póki co jest w nas sporo optymizmu. Być może, w przypadku kolejnej fali, uda nam się nauczać hybrydowo? – zastanawia się Anna Górska.