Powiat nowotarski. Ojczym latami gwałcił pasierbice, zaczął kiedy dziewczynka miała 11 lat. Akt oskarżenia jest wstrząsający

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi powiatu nowotarskiego, zarzucając mu wieloletnie, bo przez okres 7 lat, doprowadzanie małoletniej pasierbicy do obcowania płciowego. Zdaniem śledczych oskarżony wykorzystał zależność ze sprawowania faktycznej opieki nad pokrzywdzoną. Do pierwszych gwałtów czynów doszło, gdy dziewczynka miała 11 lat.

- Nadto wymienionemu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na udzieleniu pomocy małoletniej pasierbicy do przerwania ciąży z naruszeniem obowiązujących przepisów - informuje prokurator Leszek Karpa, rzecznik prasowy nowosądeckiej prokuratury.

Wobec oskarżonego sąd stosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucone przestępstwa grozi mu łącznie kara pozbawienia wolności do lat 18.