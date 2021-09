Powiat oświęcimski. Żałoba po śmierci starosty Marcina Niedzieli. Powstała Wirtualna Księga Kondolencyjna. Ostatnie pożegnanie w piątek

Żałoba po śmierci starosty oświęcimskiego i ostatnie pożegnanie w piątek 24 września 2021 roku

Na znak żałoby, flagi powiatu oświęcimskiego z kirem, opuszczono do połowy masztu. Również te na budynkach jednostek organizacyjnych, są okryte kirem. Wicestarosta zdecydował również o odwołaniu imprez rozrywkowych, których organizatorem jest starostwo i powiatowe jednostki.

Zaapelował do o wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży o uszanowanie powyższej żałoby, a do organizatorów imprez o ich odwołanie ewentualnie ograniczenie i jeśli to niemożliwe, o uczczenie zmarłego minutą ciszy.

Pogrzeb starosty oświęcimskiego, śp. Marcina Niedzieli, odbędzie się w najbliższy piątek 24 września w rodzinnych Kętach. Msza święta żałobna, zostanie odprawiona o godz. 14 w kościele świętych Małgorzaty i Katarzyny, którą poprzedzi modlitwa różańcowa o godz. 13.30. Stąd wyruszy kondukt żałobny na miejsce spoczynku, na cmentarzu komunalnym w Kętach..