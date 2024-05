Powołanie piłkarza Wisły Kraków do młodzieżowej reprezentacji Bartosz Karcz

Wojciech Matusik

Kacper Duda został powołany do reprezentacji Polski do lat 21. Do dodatkowe powołanie, które trener tej kadry Adam Majewski skierował również do Antoniego Kozubala (GKS Katowice), Tomasza Neugebauera (Lechia Gdańsk) oraz Jakuba Szymańskiego (Wisła Płock).