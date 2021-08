Powrót do przeszłości. "Zupa nic" w krakowskich kinach od 27 sierpnia

Poznajemy obie dziewczynki, kiedy chodzą do podstawówki i dzielą wspólny pokój z babcią, która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. Za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek i Elżbieta. On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi. Ona jest przewodniczącą zakładowej „Solidarności” z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski.

- Nie chciałam realizować dosłownego prequela, bo taka forma bardzo by mnie ograniczała – musiałabym wpisywać się w życiorysy Marty i Kasi, co chwilę wrzucać na ekran smaczki dla widzów znających "Moje córki krowy". A ja Chciałam zrobić film o różnych smakach dzieciństwa. W dzieciństwie ma się inną perspektywę, inne dylematy, dwa plus dwa równie dobrze może równać się dziesięć. To film o powrocie do naszych pierwotnych instynktów. O powrocie do domu - mówi Kinga Dębska.