Powrót Jakuba Stępaka. Wisła Kraków pogrążyła Sandecję Nowy Sącz w zaciętej walce o utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U-19 Krzysztof Kawa

Napięcie towarzyszące temu niedzielnemu tylko z nazwy meczowi było ogromne. Nerwy nie pozwoliły piłkarzom pokazać pełni umiejętności, było za to mnóstwo fauli i kolekcjonowanie przez obie drużyny kartek: licznik zatrzymał się na dwunastu żółtych i jednej czerwonej. Dwie z nich gracze otrzymali po końcowy gwizdku, gdy doszło pomiędzy kilkunastoma piłkarzami do ostrych, słownych przepychanek. Wisła wygrała 3:1 i wciąż ma szanse na utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U-19. Znacznie zmalały one dla Sandecji Nowy Sącz, która nadal okupuje ostatnie miejsce w tabeli ze sporą stratą do bezpiecznego miejsca.