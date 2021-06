Powstaje serial "Pajęczyna" i w film "She Came To Me". W głównych rolach - Joanna Kulig

Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. Kim jest tajemniczy mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Kornelii kobiet? Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie PRL-owskiego kontrwywiadu: kapitan Ewa Wolańska oraz podporucznik Tadeusz Mróz? Komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw, liczących się w atomowym wyścigu?

Serial „Pajęczyna” to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. Dzieciństwo Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko była wybitnym fizykiem jądrowym i w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza.

Amerykański magazyn „Variety” poinformował niedawno, że Joanna Kulig dołączyła do obsady komedii „She Came To Me”. O projekcie tym mówiło się już w cztery lata temu i początkowo miały w nim zagrać takie gwiazdy, jak Nicole Kidman, Steve Carrell i Amy Schumer. Ostatecznie okazuje się, że będzie miał jeszcze bardziej imponującą obsadę. W rolach głównych zobaczymy Anne Hathaway, Marisę Tomei i Tahara Rahima. Towarzyszyć im będzie Joanna Kulig.

„She Came To Me" to mozaikowa historia o kilku pokoleniach nowojorczyków. „Film śledzi losy kompozytora, który zmaga się z blokadą twórczą i na nowo odkrywa swoją pasję po pełnej przygód nocy spędzonej z nowo poznaną kobietą; pary utalentowanych nastolatków, którzy chcą udowodnić rodzicom, że ich miłość to coś, co może trwać wiecznie oraz kobiety, pozornie posiadającej wszystko, która przeżywa miłość w najmniej oczekiwanych miejscach” – zapowiada „Variety”.