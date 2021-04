Prace Wyspiańskiego od jesieni będzie można zobaczyć w Europeum. Co z planowanym nowym oddziałem muzeum poświęconym artyście?

Do czasu powstania budynku przeznaczonego do ekspozycji dzieł Stanisława Wyspiańskiego, jego prace będzie można zobaczyć w Ośrodku Kultury Europejskiej, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. - Będzie to jedno z najpiękniejszych miejsc w Krakowie, nie tylko w świecie muzealnym - zapowiada prof. Andrzej Szczerski, dyrektor MNK, z którym rozmawiamy o muzeum Wyspiańskiego.

Pod koniec marca została zamknięta w Europeum wystawa zbiorów sztuki europejskiej, co teraz dzieje się w dawnym Spichlerzu?

- W tej chwili trwa demontaż wystawy stałej i przeglądy konserwatorskie dzieł sztuki, które od początku maja będą przenoszone w dwa nowe miejsca. Część z nich trafi na ekspozycję do Muzeum Książąt Czartoryskich, a zdecydowana większość pojedzie do muzeum w Zamku Królewskim w Niepołomicach, z którym od wielu lat współpracujemy. Tam zostanie zorganizowana na potrzeby ich ekspozycji odrębna galeria. Na czym będzie polegało przystosowanie budynku do nowej wystawy?

- Cały sens tej inwestycji polega na tym, że budynek jest wyremontowany, gotowy na nową wystawę, niezbędne będą jedynie prace porządkowe, zamontowanie nowego oświetlenia, które nadaje się do eksponowania pasteli, umieszczenie nowych mebli ekspozycyjnych czy magazynowych, wszystko to są prace na ograniczoną skalę.

Jak zatem będzie wyglądało muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Europeum i jakie dzieła się w nim znajdą?

- Na trzech poziomach muzeum zaprezentujemy około dwustu prac Wyspiańskiego. W podziemiach będzie pokazana biblioteka Wyspiańskiego i jego prace graficzne. Tam znajdzie się także stanowisko multimedialne, w którym będzie można zobaczyć skatalogowaną całą kolekcję Wyspiańskiego, będącą w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie. W sali obok znajdą się kostiumy teatralne projektu Wyspiańskiego ze zbiorów MNK, tu będzie można także zobaczyć projekcje fragmentów słynnych inscenizacji teatralnych i filmowych jego sztuk – ta część podziemia pokaże jego twórczość teatralną. Na parterze znajdzie się miejsce na ekspozycję portretów i pejzaży krakowskich, tu będzie można zobaczyć autoportrety artysty, portrety rodziny i przyjaciół z Krakowa.

Na parterze znajdzie się również magazyn studyjny, przeznaczony do pracy naukowej i badawczej. Pierwsze piętro przeznaczyliśmy na główną część ekspozycyjną, w której będziemy prezentować trzy najważniejsze tematy w twórczości Wyspiańskiego: religia i natura skupione wokół prac z kościoła franciszkanów, antyk związany z pracami dla Towarzystwa Lekarskiego oraz Wawel i historia zorganizowane wokół projektów wawelskich i symboliki narodowej. Bardzo ważnym elementem całości będzie znajdujący się za budynkiem dziedziniec, który w miesiącach letnich chcemy wykorzystać do celów edukacyjnych i związanych z działalnością teatralną. Rozmawiamy z krakowskimi teatrami o współpracy, dzięki której w tej przestrzeni będą mogły się odbywać spektakle czy recytacje poświęcone twórczości teatralnej Wyspiańskiego.

Jak często będzie zmieniana ekspozycja?

- Pomysł, by umieścić Wyspiańskiego w Europeum wynika też z faktu, że jego prac nie można eksponować bez ograniczeń ze względu na technikę wykonania, czyli wrażliwy na światło pastel na papierze. To dlatego do dziś nie powstała wielka galeria Wyspiańskiego, ponieważ nie da się pokazać wszystkich dzieł naraz w stałej ekspozycji. Ekspozycja będzie zmieniana raz na rok, muzeum będzie wówczas zamykane na kilka tygodni - to będzie się działo zawsze na początku stycznia, tak aby muzeum było otwarte na ferie zimowe. Na stałe zostaną na ekspozycji największe obrazy wykonane w technice olejnej, która jest bardziej odporna na światło albo te, które będziemy musieli częściowo przysłaniać w trakcie ekspozycji zgodnie z wymogami konserwatorskimi. Zwiedzanie będzie się odbywało w reżimie konserwatorskim?

- Tak, tę wystawę będzie można oglądać zgodnie z wymogami konserwatorskimi, musimy też ograniczać liczbę zwiedzających ze względu na bezpieczeństwo obiektów, nigdy więc nie będzie to miejsce zatłoczone. Ekspozycja będzie przypominała dawne muzeum Wyspiańskiego przy Kanoniczej, choć teraz dysponujemy znacznie większą przestrzenią i pokażemy więcej dzieł.

To oznacza również, że nie wystarczy wybrać się tylko raz do tego muzeum.

- Chcemy, żeby do tego muzeum zwiedzający mogli przychodzić regularnie, ponieważ co rok będzie to już w dużym stopniu inne muzeum. Prace artysty będą wymieniane w zależności od ich stanu konserwatorskiego, ale tak aby wpisywały się w główne tematy, wokół których zbudowana jest wystawa i które pozostaną niezmienne. Czy prezentacja dzieł Wyspiańskiego w Europeum oznacza zarzucenie pomysłu na realizację nowego budynku przeznaczonego na ekspozycję prac Wyspiańskiego?

- W Europeum chcemy eksponować prace Wyspiańskiego do czasu zakończenia priorytetowych remontów, czyli dawnego hotelu Cracovia i Gmachu Głównego. Planując przebudowę Gmachu, będziemy mogli wrócić do dyskusji o odpowiednich przestrzeniach, w których powinny być prezentowane dzieła artysty. Nie chcemy jednak czekać na zakończenie tych wielkich inwestycji, ponieważ są to plany wieloletnie, już dziś oddając w całości odrębny gmach i dużą przestrzeń wystawienniczą Wyspiańskiemu.

W Europeum zobaczymy dzieła Wyspiańskiego należące do MNK?

- Mamy największą kolekcję Wyspiańskiego, chcemy się nią szczycić i jak najszybciej udostępnić zwiedzającym. Myślę, że będzie to jedno z najpiękniejszych miejsc w Krakowie, nie tylko w świecie muzealnym. Kiedy?

- Jeżeli pandemia nie pokrzyżuje nam planów zaprosimy zwiedzających pod koniec listopada.