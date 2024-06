Pracował kiedyś w Wiśle Kraków, teraz wywalczył z Motorem Lublin awans do ekstraklasy

Znacznie więcej małopolskich śladów znajdziemy w Motorze Lublin. Począwszy do trenera Mateusza Stolarskiego, który pracował w grupach młodzieżowych Wisły Kraków, był zresztą też wcześniej ich zawodnikiem. A w kadrze jest również jego brat Paweł Stolarski, wychowanek „Białej Gwiazdy”. Mateusz Stolarski przejął zespół w trakcie sezonu i osiągnął z nim niesamowity sukces, zapisując się w historii lubelskiego klubu.

Jeśli wziąć tych zawodników, którzy zagrali w finale baraży, to akurat w Arce nie było ani jednego zawodnika z małopolskim śladem w życiorysie. Ale już na trenerskiej ławce siedział Wojciech Łobodziński, a to przecież były zawodnik Wisły Kraków, z którą trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski. W kadrze gdyńskiego klubu są natomiast - choć w niedzielę nie zagrali - byli zawodnicy Cracovii. Hubert Adamczyk czy Janusz Gol.

A na boisko w niedzielę znalazło się w Motorze aż siedmiu piłkarzy z małopolskim śladem w życiorysie. Kacper Rosa był bramkarzem Wisły Kraków w sezonie 2021/2022, choć nie zagrał ani jednego oficjalnego meczu. Piłkarze „Białej Gwiazdy”, ale z występami jedynie w drugiej drużynie i zespołach młodzieżowych jest z kolei Mathieu Scalet. Trzecim byłym wiślakiem w Motorze jest natomiast Kamil Wojtkowski i on akurat w barwach Wisły grał dużo, grał regularnie. W sumie 71 razy, strzelił 4 bramki. No i w końcówce pojawił się na boisku również wspomniany Paweł Stolarski.

Filip Wójcik to z kolei wychowanek Tarnovii, a później piłkarz takich klubów w Małopolsce jak Unia Unia Tarnów, Puszcza Niepołomice i Garbarnia Kraków.

Pół roku w Sandecji Nowy Sącz spędził Krystian Palacz, a trzy pełne sezony w Bruk-Becie Termalice Piotr Ceglarz. W kadrze Motoru jest też Kacper Śpiewak, były piłkarz „Słoni”.