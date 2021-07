Premia dla lekarzy za zachęcanie do szczepień? To nowy pomysł rządu, by nie dopuścić do rozwoju czwartej fali

- Jeśli liczba osób wyszczepionych będzie mała, to możemy spodziewać się, że jesienią dzienna liczba zakażeń na COVID- 19 wyniesie 15 tys. – tak przed czwartą falą pandemii ostrzegają premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Z dnia na dzień czarny scenariusz zapełnionych szpitali przez ciężko chorych covidowych pacjentów oraz ponownego lockdownu, staje się coraz bardziej prawdopodobny. By go uniknąć, zaszczepić się musi jak najwięcej Polaków. Czasu jest jednak coraz mniej, dlatego rządzący co rusz szukają nowych sposobów, by program szczepień nabrał tempa. Jednym z nich jest pomysł, aby płacić premie lekarzom POZ, którzy wykażą się największą liczbą zaszczepionych wśród przypisanych do nich pacjentów.

Dwa sposoby premiowania

Zarządzenie, które reguluje system premii dla lekarzy rodzinnych obowiązuje od 27 lipca. Wynika z niego, że premie dla POZ będą dwie: cząstkowa i roczna. Premia cząstkowa będzie wypłacana w dwóch transzach, po 30 września (za szczepienia zrealizowane w drugiej połowie lipca, sierpniu i wrześniu) oraz po 31 grudnia (za szczepienia zrealizowane w okresie od października do grudnia). Jej wysokość będzie uzależniona od wieku pacjentów, których podzielono na dwie grupy 12–55 lat i 55plus oraz od okresu, w którym szczepienia wykonano. Premia przysługuje za każdy procent zwiększenia wyszczepialności.