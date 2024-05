Premiera płyty 17. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie 22 maja. Po raz pierwszy album festiwalowy dostępny także na winylu

Po kilku latach przerwy jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki filmowej wraca do tradycji wydawania kolekcjonerskich płyt. Do tej pory albumy z utworami z poszczególnych edycji festiwalu dostępne były w wersji CD. W tym roku po raz pierwszy dostępna będzie także wersja winylowa.

- Płyta 17. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie to kolaż muzycznych światów, obejmujący aktualne tytuły, ale też klasyczne utwory wielkich mistrzów w nowych, zaskakujących opracowaniach – mówi dyrektor artystyczny FMF Robert Piaskowski. - Ogromnie się cieszę z ponownej współpracy z Magnetic Records. W przeszłości wydaliśmy wspólnie kilka płyt, które dzisiaj, wypełnione dedykacjami i podpisami gwiazd, są pamiątką wspaniałych momentów minionych edycji – dodaje Piaskowski.

Wydawnictwo zawiera blisko 80 minut muzyki, w tym kompozycje światowych mistrzów, jak Elliot Goldenthal czy John Williams. Nie zabraknie utworów z głośnych produkcji polskiej kinematografii, takich jak Chłopi czy Znachor. Co więcej, po raz pierwszy na nośnikach fizycznych ukaże się muzyka z popularnego serialu 1670. Powrotem do dzieciństwa i międzypokoleniowym łącznikiem są piosenki napisane przez Eltona Johna i Tima Rice’a do Króla lwa – superprodukcji Disneya.