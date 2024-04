Prezydent Jacek Majchrowski: „Ciężko uświadomić sobie, że to już koniec”. Ustępujący prezydent wymownie o metrze w Krakowie

- Prezydentowi trzeba dać czas. Po miesiącu, czy dwóch nie będzie jeszcze czego oceniać. To długofalowa działalność. Życie publiczne - szerokorozumiane - zamierzam komentować. Spodobało mi się! - mówił Jacek Majchrowski i podkreślił, że nowy prezydent potrzebuje czasu, a dokładnie dwóch lat i dwóch budżetów by nauczyć się urzędu: - Rozmawiałem z prezydentem elektem, ale dłuższa rozmowa dopiero się odbędzie.

- Pożegnania trwają już prawie 2 miesiące. Odbyłem chyba 36 spotkań z pracownikami urzędu. Oficjalne pożegnania miały już miejsce. Na pewno jest to chwila zadumy. Ciężko uświadomić sobie, że to już koniec, jednak jestem na to gotowy psychicznie, ponieważ podjąłem tę decyzję po głębokim przemyśleniu - mówił na początku rozmowy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Wśród rad dla nowego włodarza miasta Jacek Majchrowski wskazał dwie rzeczy: pierwsza to złote rady dotyczące sposobu urzędowania, a druga to kwestie merytoryczne, na które nowy prezydent będzie musiał zwrócić uwagę na samym początku, nim "wejdzie w obieg".

"Jestem bardzo zasmucony"

- Polityka powinna być z daleka od samorządów, a więc partyjność powinna być z daleka od samorządów, zawsze tak uważałem. Partie żywią się wyborami i żywią się wchodzeniem w pewne instytucje. Żywią się w sposób dosłowny. Partie i ludzie partii. Zawsze uważałem, że jest to nienajlepsze rozwiązanie. W poprzednich wyborach powstało wiele komitetów, które były komitetami prezydentów, a nie komitetami partii. Teraz te wybory ostanie były bardzo partyjne - mówił Jacek Majchrowski i zaznaczył, że teraz partia będzie odpowiedzialna za to, co będzie zrobione, ale również będzie też mogła dla miasta więcej załatwić.

Ustępujący prezydent zaznaczył, że w minionej kampanii bardzo dużo się podziało: - Obawiam się, że (red. kampanie) już tak będą wyglądały. To nie tylko kwestia Krakowa, czy Polski, ale świata. Walka polityczna nie znająca granic, gdy idzie o sposób walki - mówił wskazując choćby na Stany Zjednoczone czy też Francję: - Wytwarzają się autorytety polityczne, które rządzą samodzielnie, z drugiej strony to epoka populizmu. W tej chwili nikomu nie zależy, by w kampanii mówić cokolwiek prawdziwego.

"Kultura jest na najwyższym poziomie"

Jacek Majchrowski wskazał, że przeszło 21 lat jego rządów, to "kawał historii Krakowa": - Były środowiska, które starały się zohydzić to co zrobiłem - mówił.

Zapytany o to, czy chciałby coś zmienić odpowiedział, że nigdy się nad tym nie zastanawiał, jednak dodał, że jeżeli coś zostało zrobione, to nie ma co tego zmieniać: - Żałuję, że pewne rzeczy wyszły inaczej niż tego chciałem. Zawsze tu daję przykład jednego stadionu ... Zawsze tym elementem, który blokuje pewne rzeczy jest kwestia finansów. Czy mamy na to dać pieniądze, czy nie mamy? Czy mamy na to przełożyć pieniądze, czy nie? Zrobiliśmy wszystko, czy prawie wszystko, gdy idzie o remonty i budowy jednostek kultury: teatrów, domów kultury, muzeów - to jest naprawdę na najwyższym już poziomie - podkreślił.