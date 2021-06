Prokuratura czeka na opinie zakładu medycy sądowej, by skonkretyzować zarzuty dla Pameli H. z Biecza Lech Klimek

W grudniu Pamela H. trafiła do aresztu. Była wtedy w ciąży Halogorlice.info

W ostatni wtorek prokuratura okręgowa w Nowym Sączu wystąpiła do sądu o przedłużenie aresztu tymczasowego dla Pameli H. młodej mieszkanki Biecza. Kobieta trafiła do aresztu w grudniu ubiegłego roku po tym jak gorlicki sąd na wniosek również gorlickiej prokuratury podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu matki 5-miesięcznej Milenki, która w ciężkim stanie trafiła do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Została tam skierowana ze szpitala w Jaśle, a wcześniej przebywała też w Gorlickim szpitalu.