Propozycje na weekend z Biblioteką Kraków. Etnopiknik i pierwsza polska wystawa współczesnego czeskiego komiksu

Ich nazwiska są znane miłośnikom tej literatury. Marek Rubec (album „Jarmil”) i Jaromír Švejdík (seria „Alois Nebel”), a także Pavel Čech, Jiří Grus, Karel Jerie, Lucie Lomová - to autorzy komiksów, których wielkoformatowe prace będzie można obejrzeć na wystawie „Tu i teraz. Czeski komiks współcześnie”. Ekspozycja powstała we współpracy z Czeskim Centrum, a od piątku 28 sierpnia do 25 września będzie dostępna dla zwiedzających w filii nr 49 Biblioteki Kraków (os. Tysiąclecia 42). Stanowi także kontynuację obecnej w Bibliotece Kraków w 2019 roku prezentacji „Tymczasem w innym miejscu – Stulecie czeskiego komiksu”.

To nie jedyne wydarzenie, na które w ten weekend zaprasza miejska wypożyczalnia książek. Już w sobotę 29 sierpnia, w ogrodzie Biblioteki Głównej przy ul. Powroźniczej 2 odbędzie się Etnopiknik - spotkanie z udziałem twórców ludowych, podczas którego odbędą się warsztaty rękodzielnicze (m.in. garncarstwa, malarstwa na szkle, wikliniarstwa), pokazy tańców ludowych oraz mody koronkowej. Wydarzenie potrwa od godz. 10 do 15.