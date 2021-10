Przegląd remontów. Ulica Kazimierza Pułaskiego zyska nową nawierzchnię. Gdzie jeszcze pojawią się drogowcy?

Dzielnica III - Prądnik Czerwony

W czwartek (4 listopada) ruszy remont ul. Sadowej. Robotami objęty będzie odcinek od al. 29 Listopada do Fertnera - w zakresie jezdni i chodników. Remont zakończy się w połowie grudnia, a jego koszt to ok. 125 tys. zł. Pojawią się lokalne zmiany w organizacji ruchu.

Dzielnica IV - Prądnik Biały

Na ul. Wądół na ukończeniu jest remont skarpy przy potoku. Koszt prac ok. 200 tys. zł. Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu.

Dzielnica VIII - Dębniki

We wtorek (2 listopada) ruszą prace na ul. Kazimierza Pułaskiego. Na fragmencie od Konfederackiej do Różanej nowa nawierzchnia oraz tam gdzie to konieczne wymiana krawężników. Dodatkowo remont chodnika na odcinku od Wasilewskiego do Konfederackiej. Pojawią się lokalne zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają do połowy grudnia, a ich koszt to ok. 220 tys. zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Nakładkowego.