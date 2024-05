Kraków. Górka Narodowa ze szkołą, domem kultury i placem miejskim? Radni opracowują plan

Potrzebny jest plan

Plac miejski z domem kultury i ośrodkiem resocjalizacyjnym

Radny Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dominik Franczak, również uważa, że potrzebny jest nowy plan miejscowy, dający możliwości na inwestycje, które są tutaj z perspektywy mieszkańców niezbędne do zrealizowania. Zwraca też jednak uwagę na inny aspekt. – Szacuję, że prace, a następnie uchwalanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego zajmą ok. kilkunastu miesięcy. Osobiście uważam, że przynajmniej tam, gdzie fizycznie mogłyby być podejmowane prace zmierzające do budowy szkoły, tam powinno się je rozpocząć – równolegle do niezbędnych działań związanych ze wspomnianym planem – wskazuje radny.

Zadanie, o którym wspomina radny, a które mogłoby być realizowane już w tym momencie, to całkowita przebudowa młodzieżowego ośrodka resocjalizacyjnego, mieszczącego się na działce, na której ma też powstać szkoła. Zwłaszcza, że jego przebudowa i tak jest konieczna do tego, żeby następnie zacząć tu budować szkołę i aby obie jednostki mogły ze sobą sąsiadować. Ośrodek zlokalizowany jest na działce miejskiej. Teoretycznie miasto ma więc co do niego pełną swobodę i bez przeszkód można by rozpoczynać przebudowę, która również będzie procesem kilkuletnim.