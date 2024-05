Jared Leto zagrał spontaniczny koncert na krakowskim Rynku Głównym

Ogłaszając światową trasę koncertową zespołu Thirty Seconds to Mars "Seasons 2024 Global Tour" Jared Leto wspiął się na Empire State Building w Nowym Jorku. W środę, dzień przed koncertem w Tauron Arenie artysta wdrapał się na pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym, by zaśpiewać razem z fanami.

Wcześniej zapowiadał nieformalny występ na Instagramie, zapraszając fanów. Ci stawili się tłumnie, a wśród transparentów znalazł się także pieróg - to przysmak, którym artysta zajada się, będąc w Polsce.

Już jutro, 9 maja, Jared Leto i jego zespół Thirty Seconds to Mars wystąpią w Tauron Arenie. Krakowski koncert jest częścią światowej trasy koncertowej, promującej najnowszy album "It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day".

"Album zwiastuje nową erę dla zespołu, który nie tylko bada ciemne strony ludzkich doświadczeń, ale także nadzieję, przypominając, że nawet w obliczu pozornie niemożliwych do przeskoczenia przeszkód, wciąż można zaleźć piękno" - zapowiadali organizatorzy koncertu.