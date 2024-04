Kraków. Koncert Billie Eilish w Krakowie. Kto jeszcze wystąpi w Krakowie w najbliższych miesiącach?

Billie Eilish - koncert w Krakowie

Amerykańska gwiazda wystąpi w Tauron Arenie Kraków w czerwcu przyszłego roku, gdzie zagra aż dwa koncerty. Piosenkarka zaśpiewa w Krakowie w ramach międzynarodowej trasy koncertowej "HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR".

Bilety na koncerty dostępne będą w przedsprzedaży w serwisie Ticketmaster już w czwartek, 2 maja o godz. 10.00. Ogólna sprzedaż rozpocznie się zaś dzień później o tej samej porze.