Idolka dzisiejszych nastolatków z depresją. Billie Eilish wystąpi 3 i 4 czerwca 2025 roku w krakowskiej Tauron Arenie

Począwszy od września 2024 roku, Eilish wyruszy w północnoamerykańską część trasy, która potrwa do końca grudnia 2024 roku. Trasa będzie kontynuowana w Australii od lutego 2025 r., a następnie odbędzie się w Europie, Wielkiej Brytanii i Irlandii i potrwa do końca lipca 2025 roku. Pełną listę dat trasy koncertowej można znaleźć na stronie billieeilish.com. Bilety będą dostępne w ogólnej sprzedaży od piątku, 3 maja na billieeilish.com oraz livenation.pl.

Po ogłoszeniu premiery swojego trzeciego albumu studyjnego "HIT ME HARD AND SOFT", który ukaże się 17 maja, Billie Eilish podała również daty koncertów arenowych w ramach HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR, które zostaną wyprodukowane przez koncern Live Nation.

Nadchodzący album Billie Eilish, "HIT ME HARD AND SOFT", został stworzony przez artystkę i FINNEASA, jej brata i wieloletniego współpracownika, który również wyprodukował album. "HIT ME HARD AND SOFT" będzie dostępny na wszystkich platformach cyfrowych, a także w ramach ciągłych wysiłków na rzecz minimalizacji odpadów i walki ze zmianami klimatycznymi; we wszystkich formatach fizycznych w limitowanych wariantach tego samego dnia, z tą samą listą utworów i przy użyciu materiałów w 100% nadających się do recyklingu.