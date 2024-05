Wspaniałe show Jareda Leto i Thirty Seconds To Mars w Krakowie. Tłumy fanów na koncercie w Tauron Arenie. Mamy dużo zdjęć!

Fani Thirty Seconds To Mars i Jareda Leto opanowali Tauron Arenę Kraków

Jared Leto dobrze wypromował swoją wizytę w Krakowie i koncert Thirty Seconds to Mars w środę. Na Rynku Głównym w Krakowie, pod Adasie, grając na gitarze i śpiewając, zgromadził spory tłum. Ale to do Tauron Arena Kraków przybyły tysiące fanów tego amerykańskiego zespołu rockowego założonego w 1998 roku przez aktora i wokalistę Jareda Leto i jego starszego brata, który jest perkusistą, Shannona.

Ogłaszając światową trasę koncertową zespołu Thirty Seconds to Mars "Seasons 2024 Global Tour" Jared Leto wspiął się na Empire State Building w Nowym Jorku. W środę, dzień przed koncertem w Tauron Arenie artysta wdrapał się na pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym. Wcześniej zapowiadał nieformalny występ na Instagramie, zapraszając fanów. Ci stawili się tłumnie, a wśród transparentów znalazł się także pieróg - to przysmak, którym artysta zajada się, będąc w Polsce.

Krakowski koncert jest częścią światowej trasy koncertowej, promującej najnowszy album "It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day". "Album zwiastuje nową erę dla zespołu, który nie tylko bada ciemne strony ludzkich doświadczeń, ale także nadzieję, przypominając, że nawet w obliczu pozornie niemożliwych do przeskoczenia przeszkód, wciąż można zaleźć piękno" - zapowiadali organizatorzy koncertu.

Wiodący singiel "Stuck" oficjalnie zadebiutował na 1. miejscu alternatywnej listy przebojów radiowych, co oznacza najszybszy wzrost na listach przebojów w karierze zespołu. Znajdujący się w pierwszej trójce niemieckiej listy przebojów, aktualny singiel "Seasons" zmusza do refleksji nad tym, czy jesteśmy w stanie zaakceptować zmiany, które dzieją się na różnych etapach naszego życia.