Niezwykłe miejsce. Wspaniała muzyka. Koncert Pod Wieżą 3 sierpnia w Krynicy-Zdroju w stylu "Lata 20. i lata 30."

Koncerty pod Wieżą to cykliczne występy z co roku zmieniającym się tematem przewodnim. Za każdym razem znani i lubiani artyści przenoszą słuchaczy w inne rejony muzyczne, a towarzyszy im niezwykła oprawa: góry Beskidu Sądeckiego, które tworzą naturalną scenografię.

Słuchaliśmy tematów filmowych, największych letnich przebojów czy piosenek Jacka Cygana. Teraz przyszedł czas na znane i lubiane utwory międzywojnia. Publiczność usłyszy m.in.: „Na pierwszy znak”, „Ja się boję sama spać”, „Sex Appeal”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Ta ostatnia niedziela” i wiele innych ponadczasowych przebojów. Wykonają je znani i lubiani artyści: Kuba Badach, Katarzyna Pakosińska, Waldemar Malicki, Michał Żółtowski i grupa wokalna The Saund Pack. Nie zabraknie też hitów amerykańskiej muzyki swingowej, m.in.: „In The Mood”, „Sing, Sing, Sing”, „Cheek to Cheek”, „I Got Rhytm” czy „Fascination Rhytm”.