Taneczne rytmy i nostalgiczny klimat. Kanadyjski artysta znany jako TR/ST wystąpi 2 października w krakowskim Hype Parku

TR/ST (dawniej Trust) to pseudonim kanadyjskiego producenta i wokalisty Roberta Alfonsa. Początkowo tworzył swój projekt w duecie z Mayą Postepski, perkusistką zespołu Austra. Ich wczesne brzmienia porównywano do Depeche Mode i Joy Division, wspólnie wydali nominowany do Juno Award debiutancki album “TRST”.

Po odejściu Postepski projekt ewoluował w solowe przedsięwzięcie Alfonsa, w którym nie boi się on podejmować artystycznego ryzyka z każdą kolejną płytą, oferując odbiorcom zarówno mroczną i intymną elektronikę, ekstatyczne taneczne brzmienia, jak i bardziej industrialno-ambientowe pejzaże.

Z początkiem tego roku ukazała się nowa płyta artysty - “TR/ST EP", na której oprócz singla “Robrash” znalazła się wspólna piosenka z kanadyjską gwiazdą hyperpopu Cecile Believe, cover hitu “Being Boing” Pet Shop Boys, nagrany w duecie z Jakiem Shearsem, a także oficjalna wersja. krążącego od 2015 roku i uwielbianego przez fanów utworu “Slug”.