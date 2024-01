Przepis na domowe faworki! Jak zrobić dobry karnawałowy chrust? To wcale nie jest trudne!

Pyszne domowe faworki [PRZEPIS]

Składniki

2 szklanki mąki pszennej

4 żółtka

1 łyżka spirytusu lub octu

szczypta soli

½ łyżeczki proszku do pieczenia

ok. ½ szklanki kwaśnej śmietany 18%

1 litr na oleju rzepakowego do smażenia

cukier puder do posypania

Wykonanie faworków

Mąkę, sól i proszek do pieczenia przesiać przez sitko na stolnicę. W środku zrobić dołek, wbić do niego żółtka, dodać śmietanę i ocet (lub spirytus).

Wyrobić ciasto za pomocą noża (zagarniając i siekając składniki), a następnie wyrobić ręcznie w zgrabną kulę.

Jeśli ciasto jest za suche i składniki nie chcą się zlepić dodajemy jeszcze odrobinę śmietany. Dobrze wyrobione ciasto nie powinno się lepić podczas wałkowania do stolnicy.

Podzielić ciasto na mniejsze porcje (np. 3) i z każdej z nich rozwałkować cieniutki placek. Za pomocą radełka lub noża wykroić paski (długość i szerokość faworków zależy od Was), a następnie na środku każdego z nich zrobić podłużne nacięcie.

Przeciągnąć jeden koniec faworka przez dziurkę, uważając by nie porwać ciasta.

Tak uformowane faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Po usmażeniu odłożyć faworki na ręcznik papierowy, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

Ostudzone faworki posypać cukrem pudrem.

Przepis Katarzyny Kośmider