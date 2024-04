Przepisy na zupy. Zupa krem z zielonego mrożonego groszku [PRZEPIS]

Przepisem na zupę krem z zielonego groszku podzielili się nasi Czytelnicy Magdalena i Stanisław Romkowie, autorzy bloga „Kuchenne Wariacje”.

Zupa krem z zielonego mrożonego groszku. Fot. Stanisław Romek

Składniki

450 g mrożonego zielonego groszku

cebula

2 łyżki masła

pieprz, sól, kminek mielony

500 ml bulionu warzywnego

100 g śmietany 18 proc.

żółtko

Wykonanie

W rondelku rozpuścić masło i wrzucić pokrojoną w piórka cebulę. Gdy cebula się zeszkli, dodać zielony groszek i gotować do miękkości. Kiedy groszek się ugotuje, odstawić 2 łyżki do dekoracji. Resztę zblendować na gładką masę. Do kremu dodać bulion warzywny i wymieszać. Na koniec połączyć śmietanę z żółtkiem, dodać do niej niewielką ilość zupy, a potem przelać do kremu.

Gotowy krem udekorować śmietaną i groszkami, które wcześniej odłożyliśmy. Można podawać z groszkiem ptysiowym lub grzankami.