Przetwory. Domowy dżem truskawkowo-jabłkowy Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Domowe przetwory wracają do łask! I dobrze, bo to prawdziwy smak lata i wspomnienie smaków dzieciństwa. Przepisem na dżem truskawkowo-jabłkowy podzieliły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki.

Składniki:

60 dag truskawek

40 dag jabłek (obranych, bez gniazd nasiennych)

żelfix 3:1

35 dag cukru

½ łyżeczki cynamonu

Wykonanie

Truskawki umyć, odszypułkować. Jabłka umyć, obrać ze skórki, wykroić gniazda nasienne, pokroić w kostkę. Owoce przełożyć do garnka, dodać żelfix, wymieszać i zagotować, wsypać cukier i cynamon, gotować ok. 1 min. Pianę zebrać łyżką cedzakową. Dżem nakładać do wyparzonych słoików. Słoiki szczelnie zamknąć pokrywkami i pozostawić do góry dnem na ok. 5 minut.