Przy rondzie Matecznego w Krakowie stanie 9 nowych bloków. Dom Development rozpoczyna w stolicy Małopolski nową inwestycję

W Krakowie zaczyna brakować terenów pod budowę

Kraków stale się rozwija, a jego mieszkańców z roku na rok przybywa. Jak tłumaczy Dom Development: "Za tym podążać będzie rosnący popyt na mieszkania. Dziś planowanych i realizowanych inwestycji jest zbyt mało w stosunku do tego zapotrzebowania".

– Modernizacja zarówno starych budynków przemysłowych, jak i wykorzystywanie terenów postindustrialnych ma ogromny potencjał, który współczesne budownictwo musi umieć wykorzystywać. W przypadku Krakowa jest to istotne również z uwagi na niską dostępność działek. Nasz projekt daje miejscu po dawnych fabrykach drugie życie, łącząc historię ze współczesnością. Sąsiedztwo Parku Zdrojowego z interesującą przeszłością dodaje mu wyjątkowej atmosfery – podkreśla Marcin Rams, prezes Dom Development Kraków.

- W porównaniu z innymi miastami, na pewno Kraków ma w tej chwili i miał stosunkowo najniższą podaż. My poziom oferty aktualnej liczymy w kwartałach, tzn. gdyby dzisiaj sprzedaż dalej szła tym tempem, które było w poprzednim kwartale i żadne mieszkanie nie zostało wprowadzone, to w tej chwili troszkę poniżej trzech kwartałów - tylko - wystarczyłoby tych mieszkań w Krakowie. W innych dużych miastach też nie ma szału. My jako deweloperzy uważamy, że poziom czterech-pięciu kwartałów to jest absolutnie zdrowy rynek. Powyżej sześciu kwartałów zaczyna się lekka nadpodaż. Czyli w Krakowie ewidentnie mamy niedostatek oferty - dodał Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.