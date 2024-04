Przyjacielskie sprzątanie okazją do zobaczenia wnętrza zabytkowego dworu Stadnickich w Rożnowie

Zabytkowy Dwór w Rożnowie na co dzień jest zamknięty dla osób postronnych. Niebawem będzie okazja zobaczyć jego okolicę i wnętrze

Powstały na początku XIX wieku klasycystyczny Dwór w Rożnowie na Sądecczyźnie, którego wewnętrzne ściany zdobią wciąż zachowane naścienne malowidła, przed laty należał do rodziny Stadnickich. Budynek od 1997 roku pozostaje w prywatnych rękach, a właściciel postanowił wystawić go na sprzedaż. Zabytek na co dzień niedostępny, będzie można zwiedzić już 1 maja. Wystarczy dołączyć do wydarzenia jakim będzie „Przyjacielskie sprzątanie Dworu w Rożnowie”.

Dwór w Rożnowie wart miliony

Początkowa historia Dworu w Rożnowie nie jest dobrze udokumentowana. Obiekt został wzniesiony na początku XIX wieku zapewne z fundacji Wielopolskich lub Dobrzyńskich. Nie wyklucza się, że jego podwalinę stanowiły pozostałościach renesansowego dworu zbudowanego przez hetmana Jana Tarnowskiego i Barbarę Zawiszównę, „palazzo in forteca”, która miała popaść w ruinę już w XVII w. Wiadomo, że w XIX w. obiekt należał do rodziny Dobrzyńskich, których majątek składał się wówczas z Rożnowa, Radziejowic, Zagórza i Łazisk. W 1882 r. posiadłość w Rożnowie została odkupiona przez hrabiego Stadnickiego i Bogumiła z Łubieńskich. W ich rękach pozostawał do 1946 r., kiedy to majątek został rozparcelowany dekretem PKWN. W zabytkowym dworze swoje siedziby miały różne instytucje gminne. Częściowo zajęty był też rzez szkołę. Na początku lat 60-tych XX. wieku własność przeszła na Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór” z Radomia. Wówczas rozbudowano założenia dworskie i stworzono z nich ośrodek kolonijno-wczasowy. Posiadłość w 1997 roku została sprzedana prywatnemu nabywcy, który niedawno postanowił wystawić ją na sprzedaż.

Dwór wraz z budynkiem gospodarczym oraz dawnym budynkiem hotelowym znajdują się na działce liczącej 1,86 ha powierzchni. Cena nieruchomości to 3,9 mln zł. Najcenniejszym obiektem jest wspomniany budynek pałacowo-dworski. To budowla klasycystyczną, nawiązująca do form architektonicznych starożytnego Rzymu i Grecji. We wnętrzach dworu, w kilku pomieszczeniach zachowana jest wyjątkowa zabytkowa dekoracja malarska z początku XIX wieku. W dwóch salach polichromia ścienna z przedstawieniami miast, scen symbolicznych i rodzajowych. W supraportach uwidocznione są podobizny wybitnych reprezentantów polskiej nauki doby staropolskiej. W salonach na ścianach widnieje osiem widoków Paryża, a w gabinecie znajdują się spersonifikowane cztery pory roku oraz sceny rodzajowe o patriotycznej wymowie z ułanami księcia Józefa Poniatowskiego. Malowidła te przepisywane są polskiemu malarzowi epoki romantyzmu - Michałowi Stachowiczowi. Znany jest on z podobnych realizacji dekoracyjnych w Krakowie i we dworze w Rząsce.

Otworzą drzwi do zabytkowego Dworu w Rożnowie

Odkąd Dwór w Rożnowie stał się prywatną własnością, nie ma możliwości jego zwiedzania. Tymczasem jest wiele osób interesujących się historią regionu, a także architekturą i sztuką, które chciałby zajrzeć do wnętrza obiektu, a dotychczas nie mogły. Niebawem, a konkretnie 1 maja, nadarzy się taka okazja.

- Wielokrotnie dostawałam pytania, czy jak będę tam z jakimiś klientami, to można sobie przy okazji zobaczyć, jak wygląda dwór w środku. Połączmy zatem przyjemne z pożytecznym. Zainspirowana pomysłem Pałacu w Bełczu Wielkim postanowiłam otworzyć drzwi do dworu w Rożnowie – poinformowała w mediach społecznościowych Dominika Dąbrowska, agentka nieruchomości Real Estate Consulting. - W środku dworu jest trochę porozrzucanych śmieci, jakieś stare koce czy kawałki stłuczonych przez wiatr szyb. W ogrodzie też znajdziemy trochę przyniesionych przez wiatr mniejszych czy większych śmieci. Myślę, że z Waszą pomocą, moich znajomych czy też sympatyków Rożnowa czy takich pięknych miejsc, zrobimy to szybciutko. Przyjacielskie sprzątanie Dworu w Rożnowie, to tak naprawdę okazja do zobaczenia tego zabytku. Wydarzenie ma rozpocząć się o godz. 12 i potrwać do godz. 15. Bliżej daty akcji zostaną podane szczegóły organizacyjne. Można ich szukać TUTAJ.

