Puszcza - ŁKS Łódź. Samobójczy gol okazał się kluczowy

W piątek z nieba lał się żar. Mecz zaczął się dwiema kontuzjami, w grę lepiej wdrożyli się goście. W 13 min mieli pierwszą okazję do zdobycia gola, lecz po akcji Pirulo jego podanie pozostało nieskonsumowane przez partnerów. Potem po kornerze główkował Adam Marciniak (obronił Gabriel Kobylak).

W 26 min łodzianie wykonali już szósty rzut rożny. Puszcza miała do tej pory dwa, ale też już zaczęła atakować. Po chwili mogła objąć prowadzenie, lecz Wojciech Hajda po dośrodkowaniu nie trafił w bramkę. Naciskani ełkaesiacy zaczęli popełniać błędy w defensywie, jednak miejscowi nie wykorzystali ich. W 37 min to goście mogli ukłuć, po zagraniu Javiego Moreno Maciej Wolski zagłówkował niecelnie. Okazji na zakończenie I połowy nie wykorzystał natomiast Szymon Kobusiński.