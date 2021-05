Puszcza - ŁKS. Pięć goli w Niepołomicach. "Żubry" mogą żałować zmarnowanych okazji

Gol na 1:0 wywołał wielką radość u piłkarzy Puszczy. Nic dziwnego, w sześciu poprzednich meczach strzelecko milczeli. Odblokowali się po kornerze: wykonał go Michał Rakoczy, a Michał Czarny celnie zagłówkował.

"Żubry", z sześcioma młodzieżowcami w jedenastce, były w I połowie groźniejsze od ŁKS-u. W niepołomickiej ekipie brylował Rakoczy - to po jego akcji w 22 min dogodną okazję miał Jewhen Radionow - jego strzał zablokował Maciej Wolski, i to też "Raki" uruchomił w 30 min Kacpra Cichonia, ale ten nie odważył się uderzyć sprzed pola karnego. Po chwili jednak Cichoń odważnym "szczupakiem" (piłka przeleciała tuż słupka) wywalczył rzut rożny, i to po nim padła bramka.