Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin. Kamil Grosicki wykorzystał prezent. Nad Puszczą zbierają się czarne chmury

Pogoń zaczęła więc mozolne budowanie akcji, ale przez postawione przez Puszczę zasieki nie mogła się przebić. W 10 min Biczachczjan stworzył sobie pozycję do strzału na linii pola karnego, ale skierował piłkę wprost w Krzysztofa Wróblewskiego. Niepołomiczanie zagrozili rywalom w 19 min po rzucie rożnym: dośrodkował Marcel Pięczek, piłkę w kierunku bramki skierował Artur Craciun, ale Valentin Cojocaru był na posterunku. Cztery minuty później zobczyliśmy szarżę Biczachczjana, zakończoną wślizgiem przez Mrozińskiego.

Szczecinianie coraz częściej przenosili grę na połowę Puszczy, ale przyszedł moment, w którym gospodarze docisnęli rywala przy okazji kilku stałych fragementów. No i wtedy, w 37 min, mieli świetną okazję do objęcia prowadzenia. Mroziński idealnie dośrodkował do Konrada Stępnia, ten był 5 m od celu i uderzył wolejem. Nad poprzeczką.