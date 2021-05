Puszcza Niepołomice. Pro Junior System, czyli młodzieżowcy grają o wielką stawkę. "30 procent budżetu"

W pierwszych tygodniach rundy wiosennej priorytetem był jeszcze wynik sportowy. „Żubry” straciły jednak szansę na zajęcie miejsca dającego prawo gry w barażach o ekstraklasę, no i uwagę klub przekierował na tabelę Pro Junior System. Młodzieżowców, czyli piłkarzy urodzonych najpóźniej w 2000 roku, pojawiało się w składzie coraz więcej.

- Szczerze mówiąc, trochę zmusiła nas też do tego sytuacja. U zawodników, którzy przeszli covid, zaobserwowaliśmy słabszą dyspozycję, zaczęły pojawiać się kontuzje. Wykonaliśmy dodatkowe badania, niektórym chłopakom potrzeba było trochę zluzowania obciążeń – mówi Jarosław Pieprzyca, prezes niepołomickiego klubu.

Dodaje: - Zaczęliśmy wprowadzać młodych zawodników, także po to, żeby zobaczyć, jak prezentują się pod kątem przyszłego sezonu, przyjrzeć się chłopakom wypożyczonym, w przypadku których mamy opcję wykupu. No i zrodziła się szansa, żeby powalczyć w Pro Junior System. No bo, nie ukrywajmy, nie są to pieniądze bez znaczenia dla klubu, dla naszego budżetu.