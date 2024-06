Putta w sztuce renesansu. Nowa wystawa w Gmachu Głównym MNK

- To wystawa o tym, jak dobrze zdefiniował człowieka renesans i jak wciąż w tej definicji funkcjonujemy. Jednym z jej elementów jest to, ile treści można przekazać poprzez motyw małego dziecka płci męskiej do pięciu lat, bo tak definiowano putto – bohatera naszej wystawy „Uskrzydlone. Putta w sztuce renesansu” – mówiąc prawdę o człowieku, jego pięknie, przemijaniu, groteskowości, ironii. To okazja też, by docenić sztukę renesansu z nieoczywistego punktu widzenia - mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.