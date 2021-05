Rafał Brzozowski nie zakwalifikował się do finału tegorocznego konkursu Eurowizji w Rotterdamie

PLUS Eurowizja. W poszukiwaniu straconego sensu

Polska nie jest jedynym krajem, w którym konkurs Eurowizji 2021 budzi emocje, ale jedynym, w którym przynajmniej pół narodu życzy swojemu reprezentantowi sromotnej klęski. Jak do tego doszło - wszyscy wiemy, wbrew słowom weselnego hymnu. Biedny Rafał Brzozowski (nie) mógł spodziewać się, że na estradzie zostanie potraktowany przez rodaków jak śpiewający awatar Jacka Kurskiego, co umiejscowi go w samym środku polskiego piekła. Trzeba uważnie obserwować media społecznościowe – jeśli Lewica uzna jego występ za udany, to znaczy, że współpraca z PiS się zacieśnia.