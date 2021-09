Rafał Skąpski przygotował do druku drugi tom pamiętników Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej Janusz Bobrek

Rafał Skąpski, przed laty wiceminister kultury i szef czołowych polskich wydawnictw - teraz autor opracowania pamiętników swojej babci Archiwum Rafała Skąpskiego Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Zofia Skąpska pisała artykuły do gazet, organizowała życie kulturalne nie tylko swojej rodziny, ale także małej społeczności chociażby podsądeckiej Brzeznej, a później pomorskiego Wielkiego Łęcku. Co najważniejsze przez lata swojego życia pisała niezwykle interesujący pamiętnik. Do księgarni trafił właśnie drugi tom pamiętników Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej „Dziwne jest serce kobiece”, który do druku przygotował wnuk autorki, mieszkający w Jazowsku na Sądecczyźnie, Rafał Skąpski.