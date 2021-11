Rajsko obroniło piłkarski Puchar Polski w oświęcimskim podokręgu. W finale pokonało Jawiszowice [ZDJĘCIA, FILM] Jerzy Zaborski

Finał piłkarskiego Pucharu Polski w oświęcimskim podokręgu; LKS Rajsko obroniło trofeum. W finale, rozegranym na neutralnym boisku w Kętach, ekipa z Rajska pokonała po rzutach karnych LKS Jawiszowice 4:3. W regulaminowym czasie był remis 2:2. Jerzy Zaborski Zobacz galerię (57 zdjęć)

Rajsko obroniło piłkarski Puchar Polski w oświęcimskim podokręgu. W finale rozegranym na neutralnym boisku w Kętach pokonało czwartoligowy LKS Jawiszowice. Ten wynik bez wątpienia jest sensacją, bo na co dzień ekipa z Rajska na co dzień występuje klasę niżej od rywali, czyli w okręgówce. Jednak to ona drugi rok z rzędu zagra w 1/8 finału w Małopolsce. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.