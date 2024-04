Ramen, miso czy zupa pho? Orientalne zupy, których jeszcze nie próbowałeś [PRZEPISY]

Kuchnia orientalna. Coraz więcej podróżujemy po świecie i podczas wycieczek próbujemy lokalnych przysmaków. Po powrocie, chętnie powracamy do poznanych smaków, jedząc ulubione dania w restauracjach lub odtwarzając je we własnej kuchni.. Stąd rosnąca popularność potraw z kuchni orientalnych, w tym wyśmienitych, azjatyckich zup. Jeśli jeszcze ich nie próbowałeś, sięgnij po prosty przepis na bulion, dodaj do niego kilka warzyw, posyp sezamem, orzechami lub ziarnami i gotowe.

Po tym, jak pokochaliśmy sushi, powoli otwieramy się też na inne przysmaki kuchni japońskiej, koreańskiej, wietnamskiej czy tajskiej. Coraz popularniejsze stają się restauracje i food trucki serwujące tylko określony rodzaj orientalnej zupy w kilku odsłonach - miejsca z ramenem czy zupami pho oraz warsztaty kulinarne pokazujące, jak taką zupę przyrządzić we własnym domu.

Szukając alternatywy dla tradycyjnego polskiego rosołu, warto więc wybrać się w kulinarną podróż do Azji. Zwłaszcza, że składniki niezbędne do przygotowania zupy, takie jak kiełki fasoli, tofu, makaron sojowy, sezam czy orzechy nerkowca, są teraz powszechnie dostępne i znajdziesz je w niemal każdym sklepie. Dodatek orzechów sprawi, że danie idealnie połączy różne tekstury, kolory i chrupkości. W ten sposób stworzyć własną, niepowtarzalną wersję zupy rodem z orientu.