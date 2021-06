Raz Dwa Trzy – czyli brak konwencji, który jest konwencją . Koncert słynnej grupy w Krakowie już 11 czerwca w klubie Studio

- Z czasem zrozumiałem, że jedynym obszarem, na którym człowiek powinien być radykalny, to nie sztuka, ani pouczanie innych, ale właśnie miłość. Trzeba bowiem kochać bez niepotrzebnych konwencji, egzaltacji, teatralizacji. To jest miłość twarzą w twarz, do której nie potrzeba słów – twierdzi wokalista.