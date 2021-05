Rekordowa liczba projektów w Budżecie Obywatelskim. Od dziś Małopolanie mogą oddać swój głos

Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Małopolski. To 5. edycja programu, w ramach którego mieszkańcy województwa swoimi głosami decydują o zagospodarowaniu środków z Budżetu Województwa Małopolskiego. W tym roku Małopolanie mają do dyspozycji 12 milionów złotych, 234 zakwalifikowanych projektów i miesiąc na wybór najlepszych z nich. To rekordowa liczba przyjętych zadań, choć do BO nie zakwalifikowano nawet 100 zgłoszeń.

Najwięcej dopuszczonych inicjatyw związanych jest ze sportem - to w sumie aż 104 projekty. Blisko 50 zadań dotyczy kultury, a 35 ma charakter społeczno-zdrowotny. Małopolanie zgłosili też 15 projektów edukacyjnych, 14 inwestycyjnych, 8 związanych z turystyką, ekologii dotyczy z kolei tylko 6 z nich, natomiast 2 zgłoszone zadania mają wspierać rozwój obszarów wiejskich.

I choć łącznie w programie znalazły się 234 projekty, w praktyce każdy mieszkaniec Małopolski może wybierać spośród zadań zgłoszonych w ramach jednego z sześciu subregionów - Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, czyli gmin tzw. obwarzanka krakowskiego, Małopolski Zachodniej, Subregionu Podhalańskiego, Tarnowskiego i Sądeckiego. O wyborze subregionu decyduje miejsce zamieszkania, a miejsce zameldowania w tym przypadku nie ma znaczenia.