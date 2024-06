Rekordzista Cracovii wrócił do ojczyzny, znalazł klub w Rumunii

Rapa przywdziewał barwy "Pasów" od sezonu 2018/2019 do tego ostatniego włącznie. Został rekordzistą występów w najwyższej klasie rozgrywkowej jeśli chodzi o piłkarzy Cracovii. W ciągu sześciu sezonów zaliczył aż 179 meczów w ekstraklasie, w których zdobył osiem bramek.

W ostatnim sezonie zagrał w 22 meczach, głównie był rezerwowym. Rumuński defensor wrócił do ojczyzny, to tu występował przed przyjazdem do Polski, reprezentując barwy Otelulu Galati i Steauy Bukareszt. Rapa to czterokrotny mistrz Rumunii - raz z Otelulem i trzykrotnie ze Steauą. W Polsce, zanim trafił do Cracovii, przez dwa sezony grał w Pogoni Szczecin.

Teraz trafił do rumuńskiego zespołu UT Arad, który w minionych rozgrywkach zajął pierwsza lokatę w grupie walczącej o utrzymanie, w sumie 7. w skali całej tabeli.