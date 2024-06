Rekrutacja do liceów w Krakowie: trzech chętnych na miejsce w klasach międzynarodowych. A w wojskowych?

Kandydaci, którzy nie wybrali tego typu szkół lub oddziałów, mogą składać wnioski rekrutacyjne do pozostałych krakowskich placówek do 4 lipca - rekrutacja do szkół średnich bowiem nadal trwa.

"Biorąc pod uwagę, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa w rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Kraków dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, kandydaci i ich rodzice lub opiekunowie prawni mogą ustalić listę szkół, uwzględniając także szkoły, oddziały, do których potencjalnie będzie się trudno zakwalifikować. Ważne, by we wnioskach rekrutacyjnych lista szkół, oddziałów ukształtowana została zgodnie z preferencjami kandydatów, od najbardziej pożądanej na pierwszym miejscu, oraz by zawierała szkoły, oddziały o zróżnicowanej trudności zakwalifikowania się. Większa liczba szkół, oddziałów w podaniach rekrutacyjnych zwiększa szanse kandydatów na zakwalifikowanie do przyjęcia" - przypominają po ponad miesiącu od rozpoczęcia naboru do szkół krakowscy urzędnicy.