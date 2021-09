"Remiza. Zawsze w akcji". Nowy codzienny serial telewizyjnej Jedynki. Premiera w poniedziałek 6 września o godz. 18.20

"Remiza. Zawsze w akcji" opowiada o strażakach OSP mówi się, że to bohaterowie, którzy bez wahania ruszają z pomocą do pożarów, powodzi, czy wypadków drogowych. Z równym zaangażowaniem zdejmują koty z drzew i urządzają pokazy gaśnicze na szkolnym boisku. Nie są zawodowymi strażakami, niektórzy z nich pracują w sklepie, inni są nauczycielami lub mechanikami samochodowymi. Każdy odcinek serialu opowiada historię opartą na faktach. Nie zabraknie napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.

W małych miejscowościach, takich jak wieś Brzeziny, centrum życia społecznego i towarzyskiego stanowi remiza strażacka. Tam odbywają się lokalne uroczystości i wesela, działają wiejskie koła gospodyń, a młodzież spotyka się na dyskotekach. Nie możemy jednak zapomnieć o gospodarzach tego miejsca.