Remont deptaka w Krynicy-Zdrój trwa, ale nie odstrasza turystów. Mimo prac w uzdrowisku w słoneczne dni są tłumy [ZDJĘCIA]

Trwa remont deptaka, inwestycję zaczęto od piątego etapu, czyli wymiany kostki brukowej na 15-centymetrowy granit. Płyta będzie przystawała do pozostałych elementów deptaka, do dolnej i górnej części Bulwarów Dietla, Polany Janówka i Parku Dukieta.

Cały remont "serca uzdrowiska" przewiduje m.in. wymianę nawierzchni, remont kanalizacji, muszli koncertowej oraz oświetlenia. Prace potrwają do końca listopada 2021 roku. Ich koszt to 15 mln zł (55 mln zł to zaś całkowita kwota pięcioetapowej rewitalizacji deptaka).