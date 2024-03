Remonty w Tatrach. Które tatrzańskie szlaki będą naprawiane w tym roku?

W planach jest także modernizacja dwóch mostów na Potoku Roztoka. Koszt tych dwóch inwestycji szacowany jest na ok. 350 tys. zł.

Na ten rok TPN zaplanował także kontynuowanie budowy nowych wejść na teren TPN. Nowe punkty biletowe mają powstać m.in. przy wejściu do Doliny Jaworzynki (w Kuźnicach), a także przy wejściu do Doliny Olczyskiej na zakopiańskiej Jaszczurówce. Każdy z tych punktów będzie kosztował ok. 350 tys. zł. Będą one architekturą nawiązywały do punktów wejścia np. do Doliny Strążyskiej.