Remonty Ważne i Ważniejsze

Naprzeciwko redakcji dwaj dzielni robotnicy na dachu Klastra Innowacji, który powstaje, ale do końca nie wiadomo czym będzie. Panowie pracują, kładą dach, szacunek. Pod nimi długi korek aut biegnący aż po most Kotlarski. Tam też remont, zamknięty pas ruchu, ale heroizmu ekipy w odblaskowych kamizelkach i kaskach nie widać. Bo nie widać nikogo, nawet sprytnego Stefana opartego o łopatę.

Most naprawiają od tygodni, urzędnicy zapytani czy nie da się szybciej, bo kierowców krew zalewa, odpowiadają „nie da się”, „taka technologia”, „beton musi związać i nie można robić”, „złe warunku atmosferyczne” itd. Standardowe tłumaczenie. No tak, z Klastrem Innowacyjności trzeba się spieszyć, bo tam będzie przecięcie wstęgi, oklaski, impreza z pompą, a przecież otwierać wyremontowany most to głupie, po remoncie będzie wyglądał tak samo, tu podziwu mieszkańców nie zdobędziemy, a że kierowcy odetchną z ulgą - eee, szybko zapomną, bez sensu. Wróć - nie odetchną, bo ekipa, jeśli się pojawi, przeniesie się na jezdnię w drugą stronę.