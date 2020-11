Rewolucja w krakowskim budżecie obywatelskim. Ograniczenie roli mieszkańców, aktywiści oburzeni

Urzędnicy propozycję nowego regulaminu BO zaprezentowali w zeszły piątek. Będzie on przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwają do 20 listopada. Najważniejsza zmiana w regulaminie dotyczy sposobu wypracowywania projektów ogólnomiejskich – tryb indywidualny miałby zostać zastąpiony przez grupowy, z cyklem warsztatów.

- Czemu ma służyć próba ograniczenia prawa mieszkańców do składania projektów ogólnomiejskich i oddawania ich pod ocenę jakiegoś niedookreślonego gremium? Czy serio ktoś uważa, że jest możliwa deliberacja na poziomie całego miasta, skoro mieliśmy z nią problemy przy pilotażu tego pomysłu na poziomie dzielnicowym? - zastanawia się radny Maślona.

O propozycji magistratu krytycznie wypowiada się także Krzysztof Kwarciak, członek Rady BO, ambasador BO i radny Dzielnicy Zwierzyniec.

Grupa zadaniowa będzie "dziwaczną hybrydą"?

- W skład grupy, która ustali listę zadań poddanych pod głosowanie w budżecie obywatelskim, weszliby urzędnicy, radni i mieszkańcy. Nabór ma być otwarty. Teoretycznie każdy będzie mógł się zgłosić. Prezydent zdecyduje jednak o tym, kto zasiądzie w gremium oraz określi kryteria rekrutacji. W uzasadnieniu do przygotowanej propozycji mechanizm jest porównywany do panelu obywatelskiego. Zastosowana analogia stanowi jednak duże nadużycie. Ciężko mówić o reprezentatywności grupy w sytuacji kiedy osoby są wybierane odgórnie w drodze naboru. Zresztą nawet gdyby uczestnicy warsztatów byli dobierani zgodnie z obowiązującymi standardami, to rozwiązanie prowadzi to powstania dziwacznej hybrydy. Panel obywatelski jest bardzo potrzebnym narzędziem, ale nie może zastępować budżetu obywatelskiego. Przecież są to zupełnie różne instrumenty, które powinny być wykorzystywane do innych celów – uważa Krzysztof Kwarciak.