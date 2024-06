Rodziny zabitych lub więzionych ukraińskich żołnierzy z pułku Azow apelują z Oświęcimia do świata o pomoc dla bliskich i Ukrainy. Zdjęcia

Rodziny ukraińskich żołnierzy w Oświęcimiu

Dla grupy ponad 70 osób, przede wszystkim kobiet, przyjazd do Oświęcimia w ramach akcji "Save Ukrainian Prisoners or War" stanowi jeden z etapów podróży przez kraje Europy do Szwajcarii. Chcą po drodze apelować do światowych organizacji, w tym Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc dla bliskich więzionych przez Rosję.

Rodziny zabitych i więzionych ukraińskich żołnierzy podczas spotkania w Oświęcimiu wystąpiły do światowej wspólnoty o wsparcie w uwolnieniu ich bliskich z rosyjskiej niewoli Bogusław Kwiecień

- Mamy wielką nadzieję, że dzięki temu wsparciu, ci którym udało się przeżyć, będą mogli wrócić do domów - mówiły ukraińskie kobiety w Oświęcimiu, podkreślając, że dotyczy to również cywilów, których wielu trafiło do rosyjskiej niewoli.

Wskazywały na trudną do wyobrażenia skalę okrucieństwa, jakich ich mężowie, synowie, bracia doświadczają z ręki Rosjan. Naocznym ich świadkiem był towarzyszący ukraińskim rodzinom Ilia, ukraiński żołnierz, któremu udało się wydostać z niewoli. Bierze udział w tym przedsięwzięciu, aby powiedzieć światu prawdę o tym, co robi Rosja z ukraińskimi więźniami. - Głód, tortury, poddawanie elektrowstrząsom. Nie traktowali nas jak ludzi - opowiadał Ilia, któremu Rosjanie m.in. przypalali rękę.

Ukraińskie organizacje dokumentują te wszystkie zbrodnie, aby usłyszał o nich też cały świat. Ich skala nie jest do końca znana, podobnie jak liczba Ukraińców w rosyjskiej niewoli, bo agresor ukrywa te dane.