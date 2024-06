Najdłuższy park w Krakowie i w ogóle w całej Polsce zamienił się w kolorowy ogród jak z bajki. Młynówka Królewska zachwyca!

Młynówka Królewska jest najdłuższym parkiem w Polsce. Spacerując wzdłuż sztucznego koryta rzeki Rudawy możemy płynnie przedostać się z Dzielnicy V Krowodrza do Dzielnicy VI Bronowice i odwrotnie. Podczas 8 km spaceru spotkamy na swojej drodze kilka placów zabaw (m.in. przy ulicach: Jabłonowska, Wesele, między Racławicką a Zbrojów oraz przy Al. Grottgera), siłownie, kącik czytelniczy czy wybieg dla czworonożnych pupili. Szczególnym miejscem na trasie Młynówki z całą pewnością jest plac zabaw, na którym znajduje się statek nawiązujący do roli jaką niegdyś pełnił ten ziemny akwedukt. W sąsiedztwie meandrującej ścieżki znajdziemy wiele ławek. Z kolei świadomość, że spora część parku przebiega w miejscu dawnego koryta rzeki Rudawy, doprowadzającej wodę aż do Kościoła Dominikanów, sprawia, że spacerując po meandrujących alejkach możemy poczuć się jakbyśmy płynęli po wodzie.