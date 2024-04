Rusza budowa pierwszego gminnego żłobek w Starym Sączu. Inwestycja jest warta ponad trzy miliony

Na taki obiekt mieszkańcy Starego Sącza czekali od lat. Gminny żłobek to inwestycja, o której realizację władze gminy zabiegały od jakiegoś już czasu. - Zaczęliśmy od pozyskania środków na ten cel, przygotowywanie projektu też chwilę trwało, ale wszystko jest juz przygotowane do zalania płyty dennej. Prace właśnie się rozpoczęły.

Cała inwestycja kosztować będzie gminę ponad trzy miliony złotych. Środki na tę inwestycje zostały pozyskane w ramach programu Maluch Plus. To program zakładający dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz tworzenia miejsc opieki, ale też wsparcie ich funkcjonowania. Gmina miała również wkład własny w wysokości 30 procent wartości inwestycji.

Warto dodać, ze żłobek postawał w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków, co opóźniło nieco czas realizacji inwestycji, ale wszystko zakończyło się pomyślnie.