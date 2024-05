Ruszyła przebudowa szkoły w Rytrze. Za 15 mln zł podstawówka zmieni swoje oblicze

Wójt gminy Rytro Jan Kotarba w połowie 2023 roku podpisał umowę ze sądecką spółką eRSbet opiewającą na 10 mln 18 tys. zł. Taką cenę za zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej oraz wykonanie prac zaoferowała firma w ogłoszonym przetargu. Była to jedyna oferta, która spełniła kryteria wyznaczone w postępowaniu przetargowym oraz nie przekraczała budżetu zarezerwowanego na ten cel.

Budynek podstawówki w Rytrze zmieni się nie do poznania. Zostaną wyremontowane pomieszczenia, które jeszcze do niedawna służyły gminnemu przedszkolu. Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na starej części budynku wymieniony zostanie dach.

Po okresie planowania, przyszedł czas na widoczne roboty w terenie. Pracownicy firmy eRSbet podjęli się już burzenia starych przybudówek i sali gimnastycznej. W ich miejscu stanie nowe skrzydło, gdzie znajdzie się nowa większa sala gimnastyczna oraz trzy dodatkowe sale lekcyjne. Do połowy przyszłego roku obiekt ma osiągnąć stan surowy zamknięty, z gotową elewacją. Następnie gmina przystąpi do wyposażenia placówki. Na ten cel udało się jej już pozyskać około 5 mln zł.