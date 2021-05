Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, chwali posłów opozycji z Krakowa: Nie wzięli udziału w idiotycznym spektaklu

Panie Marszałku, ustawa o ratyfikacji środków na Fundusz Odbudowy będzie teraz procedowana w Senacie zapewne przez równy miesiąc. Jak Pan ocenia postawę krakowskich posłów z KO: Bogusława Sonika i Ireneusza Rasia, którzy z lojalności do tego ugrupowania nie zjawili się podczas głosowania w Sejmie? Ci posłowie nie wzięli udziału w głosowaniu, ale równocześnie zachowali się, co tu dużo ukrywać, racjonalnie. Sonik i Raś nie wzięli udziału w idiotycznym spektaklu, który urządziła Koalicja Obywatelska, gdy usiłowała przekonać opozycję do obalenia Funduszu Odbudowy. Partia Borysa Budki nie chciała dopuścić do ratyfikacji środków własnych z budżetu UE, dążyła do jego wywrócenia w całej wspólnocie - taki byłby efekt, gdyby odrzucono ustawę w głosowaniu sejmowym. Później, bez pomysłu KO wstrzymała się od głosu, zatem postawa Sonika i Rasia wydaje się na tym tle jak najbardziej sensowna.

To uczciwe, gdy poseł nie zamierza głosować wbrew przekonaniom i nie zjawia się na sali plenarnej?

Tak, Sonik i Raś nie opowiedzieli się w sposób bardzo czytelny, że są „za” Funduszem Odbudowy, ale też nie zamierzali głosować przeciwko pieniądzom z Unii. Chwała im za to, że nie wzięli udziału w idiotycznym spektaklu opozycji.

Co Małopolska może zyskać na pieniądzach z Unii?

To są ogromne fundusze, ponad 750 mld złotych do rozdysponowania. Małopolska jest ogromnym województwem, więc dzieląc kwotę na kilkanaście regionów to jasne, że mieszkańcy zyskają. Nie chcę mówić o konkretnych rozwiązaniach, ale dotyczą one infrastruktury, rolnictwa, edukacji, nauki, ochrony środowiska itd. Z pewnością warto, by miliardy trafiły do Polski i naszego województwa. Pytanie brzmi: kiedy one do nas trafią? Plan unijny zakłada nawet transfer środków na przełomie czerwca i lipca, co zależy od ratyfikacji. Tymczasem słyszymy, że w Senacie marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział przewlekanie sprawy i złożenie masy poprawek, które wywrócą cały plan do góry nogami. Jeżeli Polska wprowadzi jakieś zmiany, to na nowo trzeba będzie wprowadzać ratyfikację w 27 państwach, podczas gdy większość już jest po tym procesie! To jakiś absurd.